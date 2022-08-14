На фото и видео очевидцев виден масштабный пожар.

В Ереване (Армения) на оптовом рынке "Сурмалу" произошел взрыв, есть пострадавшие.

Отмечается, что сообщение о взрыве в Национальный центр кризисного управления поступило в 13:23.

На фото и видео, обнародованных очевидцами, виден масштабный пожар.

На место выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов, оперативники Национального центра управления кризисными ситуациями и дежурный психолог.

Как сообщили в МЧС Армении, один человек погиб, 20 ранены в результате взрыва на рынке в Ереване.

Как ранее сообщал УНИАН, 25 марта в МИД Армении сообщали о нарушении вооруженными силами Азербайджана линии соприкосновения на границе с Нагорным Карабахом в зоне ответственности российских "миротворцев". Азербайджанские военные заняли село Парух в Аскеранском районе "НКР".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже сделал заявление, что ситуация в Нагорном Карабахе является напряженной и может стать кризисной.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Москва перебросила часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину.

16 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил российское Минобороны в нарушении гарантий по мирным договорённостям по Нагорному Карабаху.

В начале августа 2022 один из азербайджанских солдат погиб в результате армянского обстрела Нагорного Карабаха. В результате Армению обвинили в грубом нарушении договора по Карабаху.

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