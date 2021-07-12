По данным полиции, убийство президента Гаити организовал врач, живущий в США.

Полиция Гаити сообщила о задержании одного из предполагаемых заказчиков убийства президента страны Жовенеля Моиза.

Об этом сообщил глава полиции Гаити Леон Чарльз, передает DW.

Речь идет о враче родом из Гаити, который проживал в американском штате Флорида. По словам Чарльза, подозреваемые в убийстве главы государства звонили врачу после нападения.

Как предполагает полиция, он нанял частную венесуэльскую охранную фирму, имеющую офис во Флориде, изначально для собственной охраны.

По данным полиции, среди 21 задержанного по делу об убийстве Моиза врач стал уже третьим уроженцем Гаити, имеющим гражданство США. Двое других также живут во Флориде. Остальные 18 задержанных имеют гражданство Колумбии.

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Убийство президента Гаити: детали

В ночь на 7 июля группа людей проникла на территорию резиденции президента страны.

В результате нападения 53-летний Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Его жена получила огнестрельное ранение. Ее отправили на лечение в США, сообщил посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд. Однако позже стало известно, что от полученного ранения она умерла.

Посол Гаити в США Бокши Эдмон заявил, что убийство 53-летнего президента Гаити Жовенеля Моиза "было совершено хорошо организованными иностранными наемниками и профессиональными убийцами".

В полиции считают, что в целом к убийству причастны 26 колумбийских наемников, выдававших себя за сотрудников агентства США по борьбе с наркотиками. Трое из них были убиты, еще пять находятся в розыске.

10 июля сенат Гаити в своей резолюции провозгласил председателя сената Жозефа Ламбера временным президентом.

Кто такой Жовенель Моиз

Жовенель Моиз пришел в политику из бизнеса. В 1990-х он вместе с женой после переезда из столицы Гаити в Порт-де-Пе решает заняться бананами.

Заработанные на бананах деньги Моиз инвестировал в другие бизнес-проекты. В 2015 году он согласился на предложение тогда президента Гаити Мишеля Мартейи пойти в политику.

Жовенель Моиз стал президентом Гаити 7 февраля 2017 года. Он набрал на выборах 55,7% голосов, в то время как его соперник Жюд Селестен получил 19,5% голосов избирателей.

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Автор: Александр Топчий