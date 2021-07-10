Вашингтон в военной помощи отказал.

Гаити попросили помощи у США и ООН об обеспечении безопасности ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза, на которого напали иностранные наемники.

Об этом пишет Reuters.

Вопрос о помощи подняли в среду во время разговора временного премьер-министра Клода Джозефа и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Джозеф попросил направить войска для безопасности и защиты ключевой инфраструктуры.

Также обратились и о предоставлении сил в Совбез ООН. Вашингтон в военной помощи отказал. Миссия ООН получила письмо и изучает его.

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Убийство президента Гаити: детали

В ночь на 7 июля группа людей проникла на территорию резиденции президента страны.

В результате нападения 53-летний Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Пострадала и его жена, однако вскоре умерла от огнестрельной раны в больнице.

Кто такой Жовенель Моиз

Жовенель Моиз пришел в политику из бизнеса. В 1990-х он вместе с женой после переезда из столицы Гаити в Порт-де-Пе решает заняться бананами.

Заработанные на бананах деньги Моиз инвестировал в другие бизнес-проекты. В 2015 году он согласился на предложение тогда президента Гаити Мишеля Мартейи пойти в политику.

Жовенель Моиз стал президентом Гаити 7 февраля 2017 года. Он набрал на выборах 55,7% голосов, в то время как его соперник Жюд Селестен получил 19,5% голосов избирателей.

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Автор: Яна Ставская