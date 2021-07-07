Нападение на резиденцию президента страны совершили вечером 6 июля по местному времени.

Жена президента Гаити Мартин Моиз скончалась от огнестрельного ранения, которое получила в результате покушения на своего мужа Жовенеля Моиза.

Об этом сообщает телеканал TeleSUR.

Нападение на резиденцию президента страны совершили вечером 6 июля по местному времени. Речь идет о нападении группы неустановленных лиц, говоривших на испанском.

Президент получил несовместимые с жизнью ранения, а его жену еще живую госпитализировали.

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Моиз занимал пост президента с 2017 года. Уже после года правления во время официальной церемонии его обстреляли неизвестные, но обошлось без жертв.

Кто такой Жовенель Моиз

Жовенель Моиз пришел в политику из бизнеса. В 1990-х он вместе с молодой женой после переезда из столицы Гаити в Порт-де-Пе решает заняться бананами.

Вскоре его плантация разрослась до 10 га; молодой бизнесмен делал акцент на экологии и природной пользе, и это приносит семье неплохие доходы.

Заработанные на бананах деньги Моиз инвестировал в другие бизнес-проекты. В 2015 году он согласился на предложение тогда президента Гаити Мишеля Мартейи пойти в политику.

Через два года он победил выборы главы государства, набрав 55,7% голосов, в то время как его соперник Жюд Селестен получил 19,5% голосов избирателей.

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Автор: Яна Ставская