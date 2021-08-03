Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал осуществить правосудие в деле о гибели председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.
Об этом он написал в Twitter.
Боррель поблагодарил власти Украины за быстрое начало расследования его смерти, включая вероятность убийства.
"Шокирован сообщениями о том, что белорусский активист Виталий Шишов был найден повешенным в киевском парке. Он помог многим избежать репрессий режима Лукашенко", - говорится в сообщении.
Вице-президент Европейской комиссии добавил, что правосудие должно свершиться.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 3, 2021
Смерть Виталия Шишова
Главу общественной организации "Белорусский дом в Украине", гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным сегодня утром на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы. Накануне сожительница Шишова сообщила, что мужчина пошел на пробежку и не вернулся.
Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основные две версии смерти Шишова, которые рассматривает полиция, – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.
В Офисе президента заверили, что Владимир Зеленский держит данное дело на контроле.