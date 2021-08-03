Основные две версии смерти Шишова - самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал осуществить правосудие в деле о гибели председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.

Об этом он написал в Twitter.

Боррель поблагодарил власти Украины за быстрое начало расследования его смерти, включая вероятность убийства.

"Шокирован сообщениями о том, что белорусский активист Виталий Шишов был найден повешенным в киевском парке. Он помог многим избежать репрессий режима Лукашенко", - говорится в сообщении.

Вице-президент Европейской комиссии добавил, что правосудие должно свершиться.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 3, 2021

Смерть Виталия Шишова

Главу общественной организации "Белорусский дом в Украине", гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным сегодня утром на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы. Накануне сожительница Шишова сообщила, что мужчина пошел на пробежку и не вернулся.

Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основные две версии смерти Шишова, которые рассматривает полиция, – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

В Офисе президента заверили, что Владимир Зеленский держит данное дело на контроле.

Автор: Людмила Жерновская