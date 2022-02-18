Переговоры начались после того, как президент США Джо Байден предупредил об "очень высокой" вероятности российского вторжения в Украину.

Страны Европейского союза, включая Германию, Францию ​​и Италию, ищут способы защитить свою экономику в случае, если западный альянс ударит по России санкциями за агрессию против Украины.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, правительство премьер-министра Италии Марио Драги проводит переговоры с партнерами по ЕС о том, как смягчить воздействие карательных мер на ключевые сектора экономики Италии, включая обсуждение потенциальных исключений для энергетического сектора из некоторых обсуждаемых финансовых мер.

Германия и Италия также стремились защитить свой банковский сектор, а Рим вместо этого предложил нацеливаться на отдельных лиц, а не на широкий слой российской экономики.

Переговоры начались после того, как президент США Джо Байден предупредил в четверг, что вероятность российского вторжения в Украину "очень высока", несмотря на неоднократные заверения Москвы в том, что она не намерена вторгаться. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что полный пакет санкций ЕС готов и получил единодушную поддержку 27 государств-членов блока.

"У нас подготовлен очень жесткий пакет", — сказал Боррель перед экстренной встречей лидеров ЕС в Брюсселе, добавив, что он "немедленно" созовет встречу, чтобы официально принять их, если это необходимо.

"Энергетика будет одним из самых важных вопросов в этом пакете", — добавил он.

Германия, Франция, Нидерланды и Польша входят в число стран ЕС, которые выражают озабоченность по поводу последствий введения санкций в отношении определенных секторов, включая энергетику, сырье и банки. Россия является основным источником природного газа в Европе, и около трети ее экспорта проходит по украинским трубопроводам.

В прошлом месяце Италия направила в Европейскую комиссию, исполнительный орган ЕС, который готовит потенциальные санкции для блока, неофициальный документ, в котором излагаются опасения Рима по поводу того, как эти меры могут повлиять на экономику Италии, сказал один из источников.

ЕС избегает делиться подробностями пакета санкций со всеми своими членами, предпочитая консультироваться с ними в небольших группах, чтобы избежать разногласий. По словам представителя ЕС, лидеры на саммите в четверг не собирались подробно обсуждать санкции.

В конце встречи Драги заявил, что страны Организации Североатлантического договора должны оставаться едиными в отношении мер, которые необходимо предпринять против России в случае вторжения.

"Нам нужно сохранять твердость нашей стратегии сдерживания, чтобы не показывать никакой слабости", — сказал Драги. "Мы не можем отказаться от основополагающих принципов НАТО".

Напомним, ранее сегодня вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель немедленно предложит Совету ЕС на уровне министров иностранных дел одобрить пакет жестких санкций против Российской Федерации в случае дальнейшего вторжения в Украину.

Глава европейской дипломатии также заявил об отсутствии доказательств отвода определенных подразделений российских войск от украинской границы.

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