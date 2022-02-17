Глава европейской дипломатии также заявил об отсутствии доказательств отвода определенных подразделений российских войск от украинской границы.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель немедленно предложит Совету ЕС на уровне министров иностранных дел одобрить пакет жестких санкций против Российской Федерации в случае дальнейшего вторжения в Украину.

Как свидетельствует стенограмма на сайте Европейской службы внешнего действия, об этом Боррель сказал сегодня в Брюсселе журналистам.

Боррель заявил об отсутствии доказательств отвода определенных подразделений российских войск от украинской границы.

"Мы очень обеспокоены и обеспокоены усилением боевых действий и интенсивными обстрелами на некоторых частях линии соприкосновения", - подчеркнул Боррель и напомнил, что в начале января посещал линию столкновения и тогда там не было никакой военной деятельности.

"Обстрелы начались: интенсивные обстрелы, бомбардировки, кампании по дезинформации. Мы до сих пор верим в дипломатический процесс и мы сосредоточим все усилия для дипломатической деятельности. Но с другой стороны, и Совет ЕС был сегодня проинформирован об этом, - мы уже подготовили полный пакет санкций. Мы работали над этим. Я поддерживал связь с Соединенными Штатами, со всеми нашими странами-единомышленниками, с технической поддержкой Европейской комиссии. У нас подготовлен очень жесткий пакет санкций. И как Высокий представитель, я готов представить этот пакет Совету ЕС, поскольку Совет ЕС имеет ответственность и способность одобрять санкции", - подчеркнул Боррель.

Он добавил, что представит санкционный пакет на заседание Совета ЕС как можно скорее, когда это будет необходимо.

"Если будет агрессия, я немедленно созову Совет ЕС на уровне министров иностранных дел, чтобы предложить пакет санкций. И я уверен, что даже если требуется единодушие, Совет ЕС одобрит их", - подчеркнул Боррель.

Он уточнил, что санкции будут применены тогда, когда уровень интенсивности агрессии потребует этого.

"Энергетика будет наиболее важным вопросом в этом пакете, но я не могу сообщить вам содержание этого пакета, как и момент, когда они будут введены", - заявил Боррель.

По его словам, Европа объединена в этом вопросе.

Угроза вторжения России в Украину

Россия сосредоточила у границ с Украиной более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному вторжению.

Вместе с тем МО РФ 15 февраля заявило о якобы начало отвода войск к местам постоянной дислокации. Хотя в НАТО это не подтверждают.

Президент США Джо Байден во время своего выступления в Белом доме во вторник, в свою очередь, ответил, что угроза вторжения остается вполне возможна.

На фоне опасений, что РФ решится на новое вторжение в Украину, США и Европа начали работать над масштабным пакетом санкций, призванным сдержать Россию от нападения на Украину.

В то же время США выступали против введения превентивных санкций против РФ. Госсекретарь Вашингтона Энтони Блинкен объяснял это тем, что они могут потерять сдерживающий эффект.

В Кремле сравнивали возможные санкции США против президента России Владимира Путина с инициативой по разрыву отношений.

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