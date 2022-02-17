Встреча происходит конфиденциально без электронных приборов.

Главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза начали неформальное обсуждение ситуации с наращивание Россией военных сил у границы Украины.

Об этом сообщает спикер президента Европейского Совета Баренд Лейтс в Twitter.

"Только что началась неформальная встреча членов Европейского Совета относительно состояния дел развития последних событий в связи с Россией и Украиной", - сообщил Лейтс.

Как отметил спикер, дискуссия происходит без электронных устройств, чтобы обеспечить конфиденциальность встречи.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля президент США Джо Байден объявил, что Россия стянула к границам Украины более 150 тыс. вооруженных военных.

16 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия и в дальнейшем держит огромные военные силы на границе Украины готовые к вторжению.

Ранее вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявлял, что если дипломатия в переговорах с РФ терпит неудачу, международное сообщество быстро и решительно отреагирует. В частности, если произойдет российская агрессия против Украины с участием войск, стянутых к украинской границе, против России будут введены санкции.

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