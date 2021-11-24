Власти РФ пока никак не комментировали крушение вертолета.

В городе Банги Центральноафриканской республики (ЦАР) в реку упал вертолет, на борту которого находились российские военные наемники.

Об инциденте пишет Corbeau News Centrafrique.

Отмечается, что речь идет о наемниках скандальной "ЧВК Вагнера".

На опубликованном в сети видео видно, что после падения вертолета в реку на берег выбрались двое мужчин. У одного из них была разбита голова.

Читайте такжеНайденный в Ливии планшет наемника позволил журналистам раскрыть тайны "ЧВК Вагнера" (видео)Сам вертолет после падения затонул в реке.

Российские власти никак не комментировали крушение вертолета.

Напомним, ранее сообщалось, что, по материалам CNN, российские наемники в Центральноафриканской республике причастны к многочисленным военным преступлениям – убийству гражданских, пыткам и изнасилованиям.

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Автор: Катерина Шварц