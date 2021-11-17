Миротворцы помогли вулканологам добраться до одного из наиболее активных вулканов Африки.

Украинские вертолетчики высадились на кратер действующего вулкана в Африке.

Об этом рассказал помощник командира 18 отдельного вертолетного отряда ДР Конго по связям со средствами массовой информации Александр Савченко в Facebook- группе отряда. Он также опубликовал зрелищные фото с вулкана.

По его словам, в соответствии с задачами миссии ООН, миротворцы 18-го отдельного вертолетного отряда обеспечили работу вулканологов на поверхности одного из наиболее активных вулканов Африки - Ньямлагира.

Основа Ньямлагира сливается с соседним вулканом Ньирангонго, последнее извержение которого произошло в мае этого года и унесло жизни по меньшей мере 32 человек. Оба вулкана входят в горный хребет Вирунга, который является национальным природным парком из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Исследования вулканической деятельности - чрезвычайно важная задача, ведь рядом расположен город Гома, в котором проживает около двух миллионов жителей. Своевременное изучение и прогнозирование будущих извержений учеными позволяет заблаговременно предупредить местное население о потенциальной опасности", - отметил Савченко.

По словам командира 18-го отдельного вертолетного отряда, полковника Евгения Вакуленко, особенностью таких задач является выполнение полетов на довольно больших высотах.

"Например, высота Ньирангонго достигает 3 470 метров, а Ньямлагира 3 058 метров, что значительно усложняет технику пилотирования вертолета. Но весь наш летный состав имеет необходимые навыки для выполнения таких задач, поэтому это не является для нас проблемой", - подчеркнул Вакуленко.

Как рассказал вулканолог Дарио Тедеско, сейчас оба вулкана ведут себя довольно тихо.

"Та лава, которую сейчас можно увидеть на Ньямлагире, находится значительно ниже уровня, который был раньше. В Ньирагонго лавового озера не видно вообще, а значит, мы ждем ее возвращения. Тогда можно будет сделать какие-то прогнозы, а когда это произойдет, пока неизвестно", - говорит эксперт.

Как сообщал УНИАН, во времена независимости Украины более 42 тысяч украинских военных приняли участие в более 25 миротворческих операциях под эгидой ООН.

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Автор: Катерина Комолова