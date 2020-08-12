В Бейруте не функционируют более половины медучреждений
23:05, 12 августа 2020Мир
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Среди выведенных из строя - три главные столичные больницы.
В Бейруте не функционируют более половины медучреждений / REUTERS
В Бейруте после масштабного взрыва, произошедшего на прошлой неделе, не функционируют более 50% больниц.
Об этом заявили в среду во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Директор по чрезвычайным ситуациям регионального отделения ВОЗ в районе Восточного Средиземноморья Ричард Бреннан сообщил, что среди выведенных из строя - три главные столичные больницы.
Взрыв в Бейруте
- 4 августа в столице Ливана произошел мощный взрыв, люди обвиняют власть в «халатности». Он разрушил целые кварталы и оставил людей без жилья. В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ.
- Как оказалось, в порту сдетонировала аммиачная селитра, которая хранилась в порту в опасных условиях с 2013 года. С тех пор некоторые чиновники неоднократно предупреждали об угрозе хранения взрывоопасных веществ, однако на их письма с жалобами ни полиция, ни администрация порта не отвечали.
- Аммиачную селитру конфисковали с российского судна много лет назад, а сам экипаж корабля отпустили.
- Из-за ненадлежащего хранения веществ 16 человек уже задержали. Кроме того, после катастрофы двое чиновников подали в отставку.
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