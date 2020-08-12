В Бейруте не функционируют более половины медучреждений

Среди выведенных из строя - три главные столичные больницы.

В Бейруте после масштабного взрыва, произошедшего на прошлой неделе, не функционируют более 50% больниц.

Об этом заявили в среду во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Директор по чрезвычайным ситуациям регионального отделения ВОЗ в районе Восточного Средиземноморья Ричард Бреннан сообщил, что среди выведенных из строя - три главные столичные больницы.

Взрыв в Бейруте

4 августа в столице Ливана произошел мощный взрыв, люди обвиняют власть в «халатности». Он разрушил целые кварталы и оставил людей без жилья. В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ.

Как оказалось, в порту сдетонировала аммиачная селитра, которая хранилась в порту в опасных условиях с 2013 года. С тех пор некоторые чиновники неоднократно предупреждали об угрозе хранения взрывоопасных веществ, однако на их письма с жалобами ни полиция, ни администрация порта не отвечали.

Аммиачную селитру конфисковали с российского судна много лет назад, а сам экипаж корабля отпустили.

Из-за ненадлежащего хранения веществ 16 человек уже задержали. Кроме того, после катастрофы двое чиновников подали в отставку.

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