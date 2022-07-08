Гражданка России выставила свою недвижимость на продажу еще в 2021 году, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину она попала в списки санкций Евросоюза.

Власть Берлина впервые запретила гражданке России продать свою недвижимость из-за санкций.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Гражданка России, чье имя берлинская полиция не называет, выставила свою недвижимость на продажу еще в 2021 году, но после полномасштабного вторжения России в Украину она попала в списки санкций Евросоюза. Нотариус, который сопровождал ее соглашения, сообщил банк и финансовые органы о том, что, несмотря на санкции, его клиентка больше не может получать доход от своих активов. В результате на сделки с ее участием был наложен запрет.

Сейчас в списках санкций Германии и ЕС есть 1 тыс. 158 физических лиц и 98 предприятий, связанных с Россией.

По оценке издания RBB24, с 2004 по 2021 годы граждане России приобрели недвижимости лишь в Берлине на 546 миллионов евро. Среди них и российские олигархи – например, Аркадий Ротенберг и его дочь Лилия, которые обладают в немецкой столице недвижимостью класса "люкс" стоимостью несколько миллионов евро. В отличие от Ротенберга, его дочь и офшорные фирмы на Кипре, через которые проводились сделки, под санкции не попали. Однако, учитывая введенные ЕС санкции против России и ее граждан, европейские власти начинают тщательнее присматриваться к российским покупателям и продавцам недвижимости, для многих из них распоряжаться недвижимостью в Европе становится труднее.

Напомним, в Германии ограничат подачу горячей воды и температуру отопления домов.

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