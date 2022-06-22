Певица забыла свои документы в поезде.

Украинская певица Jerry Heil, которая сейчас ездит по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины, попала в неприятную ситуацию.

Яна Шемаева (настоящее имя, - УНИАН) рассказала, что забыла в поезде свои документы, а без них она не может уехать из Берлина в Прагу.

В связи с этим она обратилась к поклонникам и попросила их о помощи: "Берлин! Оставила все документы в поезде! Кто сталкивался? Что делать? Завтра должна быть в Праге".

Поклонники ответили Яне, чтобы она обратилась в Бюро находок или консульство. При этом они постарались успокоить певицу и сказали, что документы обязательно к ней вернутся.

Напомним, у экс-лидера "Тартак" Саши Положинского случилась беда на фронте.

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