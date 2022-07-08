В стране уже начали принимать меры по сокращению потребления электроэнергии.

Из-за значительного сокращения поставок российского газа в Германию, в стране будут уменьшать потребление электроэнергии, поэтому компании ограничат часы подачи горячей воды и температуру отопления.

Как пишет Financial Times перед этим министр экономики страны Роберт Габек призвал население экономить энергию.

"Ситуация на рынке газа напряженная, и, к сожалению, мы не можем гарантировать, что она не ухудшится", — сказал он. "Мы должны быть готовы к тому, что ситуация станет критической".

Так Vonovia - крупнейший арендодатель жилья в Германии, заявил, что снизит температуру центрального отопления своих арендаторов до 17 градусов в период с 23:00 до 6:00, что позволит сэкономить 8% расходов на отопление.

На этой неделе жилищная ассоциация в саксонском городе Диппольдисвальде заявила, что начинает ограничивать поставки горячей воды жителям. Отныне они могут принимать горячий душ лишь с 4:00 до 8:00, с 11:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00.

Председатель немецкой Ассоциации городов Гельмут деди сказал, что "все общество" должно теперь сократить потребление энергии – экономить ее летом, чтобы иметь"теплые квартиры зимой".

Он обратился к городским советам страны с просьбой принять экстренные меры: выключить светофоры ночью, перекрыть горячую воду в домах муниципалитетов, музеях и спортивных центрах, настроить кондиционеры и прекратить освещение исторических зданий.

Некоторые города приняли следующие предложения: район Лан-Дилль вблизи Франкфурта с середины сентября отключит горячую воду в своих 86 школах и 60 спортивных залах, надеясь, что это позволит сэкономить 100 тыс. евро на расходах на электроэнергию, а Дюссельдорф временно закрыл большой комплекс бассейнов Мюнстер-Терме.

Тем временем в Берлине снизили температуру в бассейнах под открытым небом на два градуса, а в западной Германии Кельн приглушает уличное освещение до 70% от полной мощности с 23:00.

Бытовые потребители также принимают меры, и восстанавливают свои дровяные печи и камины. Стремительно выросли продажи дров, пеллет и угля.

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа через Украину в Европу в июне достиг исторического минимума из-за попыток Кремля посеять панику накануне отопительного сезона.

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