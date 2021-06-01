Он долгое время был в бегах.

В Бангладеш арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 70 бенгальских тигров. Правоохранители разыскивали его 20 лет.

Об этом пишет BBC.

Хабиб Талукдер, известный как Тигр Хабиб, орудовал в мангровом лесу Сундарбан на границе между Индией и Бангладеш.

В этом районе проживает самая большая в мире популяция бенгальских тигров. В дикой природе их осталось всего несколько тысяч.

Читайте такжеЖителям Китая разрешат иметь троих детей (видео)Полиция и лесное управление давно пытались задержать Талукдера.

Данные переписи тигров в Бангладеш показали, что в 2018 году численность бенгальских тигров в Сундарбане выросла до 114 с рекордного минимума в 106 особей в 2015 году.

Sharankhola police, acting on a tip-off, arrested Habib Talukder, 50, in the early hours of Saturday from Madhya Sonatola village, adjacent to the forest, under Southkhali union.https://t.co/wVc59Du48u — Ds Sourav (@TheDsSourav) May 31, 2021

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Автор: Людмила Жерновская