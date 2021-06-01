В Бангладеш арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 70 бенгальских тигров. Правоохранители разыскивали его 20 лет.
Об этом пишет BBC.
Хабиб Талукдер, известный как Тигр Хабиб, орудовал в мангровом лесу Сундарбан на границе между Индией и Бангладеш.
В этом районе проживает самая большая в мире популяция бенгальских тигров. В дикой природе их осталось всего несколько тысяч.
Читайте такжеЖителям Китая разрешат иметь троих детей (видео)Полиция и лесное управление давно пытались задержать Талукдера.
Данные переписи тигров в Бангладеш показали, что в 2018 году численность бенгальских тигров в Сундарбане выросла до 114 с рекордного минимума в 106 особей в 2015 году.
Sharankhola police, acting on a tip-off, arrested Habib Talukder, 50, in the early hours of Saturday from Madhya Sonatola village, adjacent to the forest, under Southkhali union.https://t.co/wVc59Du48u— Ds Sourav (@TheDsSourav) May 31, 2021
Вас также могут заинтересовать новости
- Хотел по две тысячи гривень за каждого: зоозащитники спасли из рук браконьера четырех лисят (фото)
- В зоопарке Бердянска парочка бенгальских тигрят впервые вышла на прогулку (видео)
- В кубинском зоопарке родились четверо бенгальских тигрят (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram