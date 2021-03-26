Тигр залез на дерево в попытке поймать обезьяну и потерпел фиаско.
Видео инцидента опубликовал в Twitter офицер Индийской лесной службы Правин Ангусами.
Читайте также"Битва титанов": зрелищная схватка двух тигров попала на видео
На записи видно, как тигр по веткам подбирается к обезьяне, сидящей на верхушке дерева. В момент, когда хищник собирается броситься на потенциальную добычу, обезьяна перепрыгивает на другую ветку. В результате тигр теряет равновесие и падает на землю.
Пользователи соцсети оценили находчивость обезьяны, хотя многие из них сочувствовали тигру.
Don't push your weaknesses, always know & play with your strengths. pic.twitter.com/vhPmxy8nu8— Praveen Angusamy, IFS 🐾 (@PraveenIFShere) March 23, 2021
«Бедные животные. Оба борются за выживание», «Тигр после падения будто говорит: "Ничего не произошло, брат, я просто отдыхаю"», - комментировали подписчики.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Китае тигр под анестезией укусил ветеринара за ногу и попал на видео
- Надежда на спасение вида: в аргентинском заповеднике показали двух маленьких ягуаров (видео)
- Любопытная львица прогулялась по территории отеля и попала на видео
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram