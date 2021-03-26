На записи видно, как тигр по веткам подбирается к обезьяне, сидящей на верхушке дерева.

Тигр залез на дерево в попытке поймать обезьяну и потерпел фиаско.

Видео инцидента опубликовал в Twitter офицер Индийской лесной службы Правин Ангусами.

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На записи видно, как тигр по веткам подбирается к обезьяне, сидящей на верхушке дерева. В момент, когда хищник собирается броситься на потенциальную добычу, обезьяна перепрыгивает на другую ветку. В результате тигр теряет равновесие и падает на землю.

Пользователи соцсети оценили находчивость обезьяны, хотя многие из них сочувствовали тигру.

Don't push your weaknesses, always know & play with your strengths. pic.twitter.com/vhPmxy8nu8 — Praveen Angusamy, IFS 🐾 (@PraveenIFShere) March 23, 2021

«Бедные животные. Оба борются за выживание», «Тигр после падения будто говорит: "Ничего не произошло, брат, я просто отдыхаю"», - комментировали подписчики.

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Автор: Денис Прядко