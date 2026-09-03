'Следите за новостями': Сибига намекнул на новый этап усилий по прекращению войны

Активная политико-дипломатическая фаза по поиску путей прекращения войны будет наблюдаться во многих столицах, заявил Сибига.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ожидает новой динамики в мирных усилиях по прекращению российской войны против Украины. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместном брифинге с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Киеве.

В частности, главу МИД Украины спросили, указывают ли постоянные российские воздушные атаки на Киев на то, что Россия действительно стремится к переговорам.

"Дипломатия должна играть все более активную роль в мирных усилиях, в прекращении российской агрессии – и нереалистично этого достичь без участия американской стороны. Таковы геополитические реалии", – отметил Сибига.

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Министр напомнил, что недавно президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с американской переговорной группой.

"С членами их делегации поддерживается регулярный контакт. И этот диалог не прерывался. Я рекомендую вам сейчас следить за новостями", – заявил Сибига.

По его словам, в Украине летом не было ни каникул, ни пауз.

"Мы боремся за свою землю, мы боремся за справедливый мир. А сейчас, как я считаю, у нас появится новая динамика в мирных усилиях с возвращением этой активной политико-дипломатической фазы во многих столицах мира. Поэтому следите за новостями", – сообщил Сибига.

Заявления Путина о завершении войны

Как сообщает УНИАН, инициатор войны Владимир Путин заявил о шансах на окончание войны против Украины, но при одном условии. По его словам, Украина и Россия должны договариваться между собой о прекращении войны, а другие страны могут лишь поддержать и помочь в этом вопросе. Он добавил, что контакты между Украиной и РФ продолжаются преимущественно на уровне спецслужб.

В то же время американский телеканал CNN сообщает, что последние заявления российского диктатора Владимира Путина разрушают оптимистические надежды на возможный мир в Украине.

Кроме того, недавно Путин приказал своим войскам наносить массированные удары по энергетике Украины.

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