Глава Минобороны Нидерландов: Украина должна наносить удары по РФ, дискуссии излишни

Министр не исключила, что эта тема будет звучать на сегодняшней встрече министров в Брюсселе.

Украина должна наносить удары по целям на территории Российской Федерации.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда". По ее словам, Украина имеет право использовать все средства для обороны и восстановления территориальной целостности.

"Совершенно очевидно, что они (украинцы - УНИАН) должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - подчеркнула Оллонгрен. Видео дня

По ее словам, сейчас Украина борется "со связанной за спиной одной рукой". Министр не исключила, что эта тема будет звучать на сегодняшней встрече министров.

Запрет на удары по территории РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против применения западного оружия на территории России. По его словам, он не видит причин для расширения зоны развертывания западного оружия в Украине и отвергает призывы к использованию поставляемого оружия на территории РФ.

Западные партнеры должны позволить Украине наносить удары по объектам на территории Российской Федерации. Об этом написал заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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