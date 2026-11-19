В Киеве внедрили онлайн-отслеживание общественного транспорта, которое работает даже во время воздушных тревог. Новая система показывает движение автобусов, трамваев и троллейбусов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
"Система использует альтернативные источники данных, поэтому информация о местонахождении транспорта обновляется даже тогда, когда спутниковая навигация работает нестабильно", – говорится в сообщении.
В настоящее время во время тревог данные на карте обновляются каждые 3 минуты. Позже планируется сократить интервал обновления информации до 1–2 минут. К системе подключили весь подвижной состав "Киевпастранса", работающий на городских маршрутах.
Отследить транспорт можно в разделе "Транспорт online" на сайте "Киевпастранса".
Транспорт в Киеве – последние новости
16 ноября в Киеве после почти двухнедельной паузы возобновили движение электротранспорта. Ранее из-за критической ситуации в энергосистеме 3 ноября в столице приостановили движение трамваев и троллейбусов.
17 ноября стало известно, что в столице частично возобновляют движение общественного транспорта по Северному мосту, который получил повреждения в результате российской атаки. Движение организовали по крайней правой полосе в обоих направлениях. Тогда же частично возобновили движение по Южному мосту.
Народный депутат Владимир Крейденко рассказал, что речные переправы через Днепр в Киеве могут стоить 60–80 гривен и занимать у пассажиров до 20 минут.