Информация о местонахождении транспортного средства обновляется даже в тех случаях, когда спутниковая навигация работает с перебоями.

В Киеве внедрили онлайн-отслеживание общественного транспорта, которое работает даже во время воздушных тревог. Новая система показывает движение автобусов, трамваев и троллейбусов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

"Система использует альтернативные источники данных, поэтому информация о местонахождении транспорта обновляется даже тогда, когда спутниковая навигация работает нестабильно", – говорится в сообщении.

В настоящее время во время тревог данные на карте обновляются каждые 3 минуты. Позже планируется сократить интервал обновления информации до 1–2 минут. К системе подключили весь подвижной состав "Киевпастранса", работающий на городских маршрутах.

Видео дня

Отследить транспорт можно в разделе "Транспорт online" на сайте "Киевпастранса".

Транспорт в Киеве – последние новости

16 ноября в Киеве после почти двухнедельной паузы возобновили движение электротранспорта. Ранее из-за критической ситуации в энергосистеме 3 ноября в столице приостановили движение трамваев и троллейбусов.

17 ноября стало известно, что в столице частично возобновляют движение общественного транспорта по Северному мосту, который получил повреждения в результате российской атаки. Движение организовали по крайней правой полосе в обоих направлениях. Тогда же частично возобновили движение по Южному мосту.

Народный депутат Владимир Крейденко рассказал, что речные переправы через Днепр в Киеве могут стоить 60–80 гривен и занимать у пассажиров до 20 минут.

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