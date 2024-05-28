Премьер-министр Чехии напомнил об опасности из-за наступления российских войск на Харьковщине.

Правительство Чехии положительно отреагировало на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга позволить Украине использовать западное оружие для ударов по территории РФ, пишет dpa.

"Как страна, подвергшаяся нападению, Украина, безусловно, имеет полное право использовать все средства защиты", - сообщил премьер-министр страны Петр Фиала, назвав такую позицию "просто логичной".

В издании отметили, что атаки на военные объекты в России подпадают под действие международного права как часть ее обороны, с этим также соглашаются и эксперты по законам войны.

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"Но некоторые западные страны, которые поддерживают Украину, такие как Германия, делают это неохотно. Эти столицы опасаются, что разрешение Киеву использовать современное оружие, которое они поставляют, для нападения на российскую территорию, будет интерпретировано Москвой как то, что они становятся непосредственной стороной в войне", - отметили в материале.

Журналисты напомнили, что будущая военная помощь Украине является темой рабочего ужина в Праге, на который Фиала пригласил представителей нескольких стран-членов НАТО и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В частности, на ужине будут присутствовать президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

По словам Фиалы, Украина стоит перед опасным моментом, ведь российские оккупанты начинают атаковать через украинскую границу к северу от Харькова, стремясь открыть новый фронт в войне.

Чешский политик подчеркнул, что переговоры в Праге будут сосредоточены на устранении любых препятствий, оставшихся на пути поставок западного оружия и их лучшей координации.

Использование оружия Запада для ударов по РФ - что известно

Ранее народный депутат, глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что парламентская ассамблея НАТО призвала разрешить Украине бить по военным объектам в России западным оружием. По его словам, было определенное противостояние с итальянской делегацией, которая высказалась против.

"За финальное решение все же Италия проголосовала, не только за эту поправку, но и за весь документ по декларации по Украине. Не голосовала, что очень прогнозируемо, Венгрия, а также один из членов делегации Германии из партии "Альтернатива для Германии". Все остальные страны поддержали это решение и эту декларацию", - заверил Чернев.

В свою очередь министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал Германию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus и позволить бить ею по территории оккупированного Крыма.

"Я хотел бы видеть, как все наши партнеры, включая Германию, которые действительно имеют возможности предоставлять такое оружие большой дальности, но не позволяют его использовать в Крыму, который является частью Украины. Я думаю, что это то, что должно произойти в первую очередь", - отметил политик.

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