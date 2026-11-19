В Черновцах и Ужгороде месячой зарплаты не хватит даже на аренду жилья.

Аналитики сравнили стоимость аренды однокомнатных квартир с медианными зарплатами на Западе Украины, а также в Виннице и Черкассах. В некоторых городах средней месячной зарплаты не хватает даже на аренду жилья.

По результатам исследования DIM.RIA, которое имеется в распоряжении УНИАН, самым дорогим городом среди исследованных оказался Ужгород. Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь составляет 31 500 грн в месяц. При этом в Черновцах жилье обойдется в 27 000 грн, в Ивано-Франковске – 25 000 грн, а во Львове и Виннице – 22 500 и 22 000 грн соответственно.

В то же время высокая стоимость жилья не всегда сопровождается соответствующим уровнем зарплат. По результатам анализа, в Черновцах аренда однокомнатной квартиры составляет 120% медианной зарплаты, а в Ужгороде – 105%. Аналитики отметили, что медианной месячной зарплаты в этих городах не хватит даже на аренду жилья, не считая коммунальных платежей и других повседневных расходов.

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Зато наименьшую долю зарплаты аренда занимает в Ривне (53%), Черкассах (54%) и Хмельницком (65%). В этих городах медианная стоимость однокомнатной квартиры составляет от 13 000 до 16 000 грн в месяц.

Медианная зарплата в сфере логистики во Львове составляет 32 500 грн, в Виннице и Черкассах – 30 000 грн. В Ужгороде медианная зарплата в сфере производства и инженерных специальностей достигает 39 100 грн, однако количество вакансий в этой сфере составляет всего 155.

Больше всего вакансий среди исследованных городов во Львове – 6 211 предложений в пяти ведущих сферах. Далее следуют Винница (2 352), Черкассы (1 858), Черновцы (1 770) и Хмельницкий (1 661). Меньше всего таких вакансий в Ужгороде – 776.

В большинстве городов работодатели активно ищут работников рабочих специальностей, специалистов по логистике, торговле, производству, водителей и административный персонал.

Аренда жилья в Украине – последние новости

По данным ЛУН, рынок аренды жилья в Киеве демонстрировал резкий рост предложения. За последние три месяца количество квартир, доступных для аренды, подскочило на 87%. Средняя стоимость однокомнатной квартиры составляла 15 тыс. грн в месяц, или около 330 долл.

В октябре медианная цена аренды "однушки" в Закарпатье выросла на 17% и составила 34 тыс. грн/мес. При этом в Киеве цена упала на 21% и опустилась до 26 тыс. грн/мес.

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