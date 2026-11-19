Сикорский подчеркнул, что это "вызывает беспокойство".

Польские политики резко отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, который на встрече в Китае назвал российского диктатора Владимира Путина своим "другом" и заявил, что у них "прекрасные отношения".

Такие высказывания Трампа резко прокомментировали премьер-министр Польши Дональд Туск и министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Так, Туск в соцсети X, комментируя это заявление, написал: "Боже, убереги нас от таких друзей".

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В свою очередь Радослав Сикорский отметил, что "объятия" Трампа с Путиным вызывают тревогу.

"То, как он обнимается с Путиным, называя его другом, вызывает у нас определенное беспокойство. Возникает вопрос: с кем он больше дружит, с Путиным или с нашим президентом? И что бы он сделал, если бы возникла неминуемая ситуация? Кого бы он выбрал?" – сказал Сикорский.

Сикорский также отметил, что риторика о встрече Си-Трампа-Путина в Китае как о "новой Ялте" соответствует ожиданиям Кремля.

"Ялта была моментом, когда Москва контролировала Центральную и Восточную Европу. Сегодня, слава Богу, мы суверенны, и они могут решать там разные вопросы. Украина будет продолжать защищаться, а мы будем её поддерживать", – сказал он.

Трехсторонняя встреча Путина, Си и Трампа

Напомним, Трамп во время выступления назвал честью возможность находиться рядом с российским президентом, обратившись к нему по имени. Трамп также заявил, что долго обсуждал с Путиным завершение войны в Украине.

В то же время в декларации, опубликованной по итогам переговоров, нет ни одного упоминания ни об Украине, ни о Европе.

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