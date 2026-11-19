Сегодня это растение находится под серьезной угрозой исчезновения.

В турецком районе Гельбаши недалеко от Анкары археологи обнаружили древнейшие остатки семян редкого "цветка любви" внутри хеттского кувшина возрастом около 4000 лет. Об этом сообщает Times of India.

Уникальную находку сделали во время раскопок на кургане Кюльхююк. Работами руководила Дерья Йилмаз Текин из Университета Анкары. По её словам, сосуд нашли в одной из комнат большого здания в центре кургана. Это почти целый кувшин из грубой керамики с округлым туловом и тремя небольшими выступами на плечиках, хотя его ручка и ободки отколоты.

Ботаники знают это растение как василек Чихачева (Centaurea tchihatcheffii). В настоящее время оно находится на грани исчезновения. Местные жители называют её sevgi çiçeği ("цветок любви"). В природе она встречается исключительно в районе Гельбаши и больше нигде в мире.

Видео дня

Сегодня этот однолетний цветок находится под критической угрозой исчезновения. Исследования показали, что её выживание напрямую связано с тем, как и когда аграрии обрабатывают поля. В частности, перепашка почвы помогает увеличить плотность растений в следующем году, но делать это нужно вовремя.

Моделирование ученого по фамилии Байток показало: если отложить вспашку до того момента, когда растения уже сформируют семена, популяция сможет успешно восстанавливаться. Специалисты советуют перепахивать охраняемые участки после созревания семян – в идеале раз в два года.

Власти уже взялись за спасение цветка. Еще в 2016 году у озера Моган, расположенного в том же районе Гельбаши, стартовал специальный проект. В его рамках участки с растением огородили, наладили уход за сельскохозяйственными землями, а также собирали семена и высевали их в подходящих местах.

Цветы Украины

Ранее на юге Одесской области, в национальном природном парке "Тузловские лиманы", заметили мак желтый. Это редкий цветок из семейства маковых, занесенный в Красную книгу Украины. Доктор биологических наук Иван Русев, возглавляющий научный отдел парка, показал видео с растением, которое цвело там даже поздней осенью.

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