У Realme официально лучшая автономность на рынке, а последний iPhone не попал даже в топ-20.

Эксперты GSMArena обновили рейтинг смартфонов с лучшей автономностью в 2026 году. Возможность смартфона как можно дольше проработать от одной зарядки – важная особенность, а для некоторых покупателей она даже более значимая, чем камеры и производительность, отмечают авторы.

Автономность устройств проверяют в нескольких сценариях: во время веб-серфинга, телефонных разговоров, просмотра видео и мобильных игр. На основе этих испытаний рассчитывается общий показатель Active Use Score, который отражает, сколько смартфон способен проработать при смешанном активном использовании.

Первое место занял Realme P4 Power. Это телефон среднего класса, главной особенностью которого стала батарея емкостью 10 001 мАч. Именно большой запас энергии позволил устройству продемонстрировать результат в 25 часов 35 минут Active Use Score. Особенно впечатляет автономность в режиме разговора – 61 час.

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Realme P4 Power также поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. На практике зарядка занимает около 70 минут от 0 до 100%, при этом за первые 15 минут устройство набирает 28%, а за 30 минут около 50%. Дополнительно производитель обещает, что АКБ сохранит 80% емкости даже спустя 8 лет эксплуатации (1650 циклов зарядки).

Следом за лидером расположились Oppo Find X10 Pro Max, Poco X8 Pro Max и Oppo Find X10. Всех их объединяет то, что они гарантируют более 25 часов активного использования. При этом флагман Apple оказался далеко от лидеров рейтинга. iPhone 18 Pro Max занял 30-е место, показав результат 19 часов 20 минут активного использования. Это почти на 6 часов меньше, чем у Realme P4 Power.

Ожидается, что в ближайшие годы смартфоны с батареей 10 000 мАч станут обыденностью. В первую очередь это будет относиться к моделям среднего класса от китайских производителей.

Переход на столь емкие аккумуляторы стал возможен благодаря внедрению новых технологий. Например, в современных китайских смартфонах активно используются кремний‑углеродные аккумуляторы: они позволяют увеличить емкость батарейки без роста габаритов самого смартфона, как и в случае со стандартными АКБ.

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