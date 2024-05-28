Он выступил за разрешение Украине наносить удары по военным объектам на территории РФ, с которых оккупанты атакуют украинские города.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что передача Украине дальнобойного оружия, способного поражать военные объекты на территории РФ, не является эскалацией конфликта.

Такое заявление прозвучало на совместном брифинге лидера Франции и канцлера Германии Олафа Шольца. Макрон также выступил в поддержку того, чтобы разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории РФ, с которых оккупанты атакуют украинские города.

"Очевидно, что первым вопросом, как только что напомнил нам канцлер, является Украина и безопасность нашей Европы и нашей страны. Германия и Франция с самого начала, рука об руку, разделяли эту позицию, и наша поддержка Украины будет продолжаться так долго и так интенсивно, как это необходимо. Вместе мы усилили нашу поддержку в последние несколько месяцев, а также создали новые многосторонние двусторонние каналы для реализации направлений усилий, которые мы определили на конференции в Париже 26 февраля. Мы также находимся в процессе дополнения и увеличения нашей поддержки. В ближайшие несколько дней у меня будет возможность, и мы обсуждали это с канцлером, вернуться к теме дополнительных возможностей и продолжения нашей помощи Украине", – заявил Макрон. Видео дня

Он отметил, что есть четкие рамки действий, которые заключаются в том, чтобы "поддерживать Украину и делать все необходимое до тех пор, пока это необходимо".

"Я уже говорил об этом несколько раз. И у меня будет возможность, когда президент Зеленский приедет во Францию на День Д (празднование 80-летия высадки в Нормандии, – УНИАН) на следующей неделе, принять его и в это время очень конкретно рассказать о том, что мы собираемся делать. Но я не буду комментировать несогласованные сообщения", – добавил президент Франции.

Макрон напомнил, что неоднократно говорил о мире, потому что считает, что "это наша цель".

"Украина вместе со Швейцарией выступила с инициативой организовать конференцию, которую она сама назвала мирной. Так что я думаю, что "капитуляция" – неудачная формулировка. "Мир" не означает капитуляцию Украины. Это очень важный момент, потому что сегодня в Европе, во всех наших странах есть лжепацифисты. Более того, если следовать голосу президента России, то он тоже говорит "Я за мир". И все же они захватили силой территории. Это не мир. Это не наше видение мира. Я говорил это раньше и скажу снова: мир может быть только прочным, а это означает уважение международного права", – объяснил он.

Французский лидер добавил, что также не думает, что кто-то верит в то, что мир может быть достигнут только силой оружия.

"Поэтому у нас есть простой принцип, который заключается в том, что мы выступаем за переговоры, но при условии, что решение о них принимают обе стороны, в частности украинцы, и что они проходят на условиях, которые желательны и хороши для них, что они не навязываются им. Это противоположность капитуляции", – сказал Макрон.

При этом французский президент подчеркнул, что рамки действий Франции в Украине остаются неизменными.

"Мы поддерживаем Украину в сопротивлении и защите своей территории и не хотим эскалации. Это те же самые рамки, в которых мы хотим действовать. Что изменилось, так это то, что Россия адаптировала свои действия. Украина подвергается нападениям с баз в России. Как же мы объясним украинцам, что им не разрешается атаковать точки, с которых запускаются ракеты? Фактически мы говорим им, что поставляем оружие, но не позволяем защитить себя. Мы считаем, что им должно быть позволено нейтрализовать военные объекты, с которых были выпущены ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых была атакована Украина. Но мы не должны позволять им поражать другие цели в России. Я думаю, мы можем это сделать, если действительно хотим достичь нашей цели. И я думаю, что могу сказать, что, по сути, мы не идем на эскалацию, поскольку именно Россия организует эскалацию", – резюмировал Эммануэль Макрон.

Удары по РФ западным оружием: другие заявления

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны, поставлявшие свое оружие Украине, сняли запрет на его использование для ударов по объектам на территории РФ.

Использование западного оружия для ударов по РФ поддержала, в частности, Чехия. Отмечается, что атаки на военные объекты в России подпадают под действие международного права как часть ее обороны.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина должна наносить удары по целям на территории Российской Федерации. Она подчеркнула, что наша страна имеет право на использование всех средств для обороны и восстановления территориальной целостности.

Вас также могут заинтересовать новости: