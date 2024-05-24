Также Столтенберг упрекнул европейцев за срыв поставок уже обещанных боеприпасов.

Страны-партнеры Украины должны отменить запрет на применение их оружия для ударов по объектам на территории РФ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist.

Как отмечает издание, генеральные секретари НАТО обычно не критикуют политику крупнейшей и важнейшей страны-члена Альянса - Америки. Но Столтенберг, сделал именно это: не называя США прямо, он дал четко понять, о ком идет речь.

"Пришло время, чтобы союзники подумали, стоит ли им отменить некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они пожертвовали Украине. Особенно сейчас, когда много боевых действий идут на Харьковщине, вблизи границы, запрет Украине использовать это оружие против законных военных целей на территории России очень затрудняет им защиту", - сказал генсек.

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Столтенберг подчеркнул, что россияне будут продолжать атаковать и получать определенные территориальные достижения в приграничье, не считаясь с потерями.

"Мы должны помнить, что это такое. Это захватническая война России против Украины. Украина имеет право защищаться. И это включает нанесение ударов по целям на территории России", - настаивает Столтенберг.

Вместе с тем генсек раскритиковал неспособность европейских стран выполнить уже взятые на себя обязательства по поставкам оружия.

"Европейские союзники пообещали миллион артиллерийских снарядов. Мы не увидели ничего близкого", - сказал он.

Столтенберг признал, что НАТО должно избегать прямой конфронтации с РФ. Вместе с тем он видит разницу между поставками оружия и прямым участием в военных действиях.

"Мы проводим учения, мы поставляем оружие, боеприпасы для Украины, но мы не будем принимать прямое участие с территории НАТО в боевых действиях над или в Украине. Поэтому это другое дело", - подчеркнул он и добавил, НАТО не планирует посылать войска в Украину, несмотря на публичные заявления президента Франции.

Запад может снять запрет на удары по РФ

Как писал УНИАН, с момента первых американских поставок оружия в Украину Белый дом запрещал использовать его для ударов по российской территории. Однако, по данным New York Times, консенсус вокруг этой политики распадается. Сейчас внутри администрации президента продолжаются активные дебаты по ослаблению запрета.

Показательно, что этот запрет раскритиковал даже спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, который полгода блокировал новую программу военной помощи Украине. По его словам, попытки контролировать усилия Украины "на микроуровне" - это "не очень хорошая политика" для США.

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