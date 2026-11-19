Лондон передаст Киеву и другие типы беспилотников.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время визита в Берлин объявит о новом пакете помощи Украине на сумму 260 млн фунтов, в который, в частности, войдут дроны дальнего радиуса действия, способные летать на расстояние более 1000 км. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.

Отмечается, что Лондон планирует передать Киеву более 1000 таких БПЛА. Кроме того, Великобритания планирует также передать Украине морские, логистические и разведывательные беспилотники. В пресс-релизе отмечается, что решение о новой помощи Киеву было принято после того, как РФ нанесла более 2000 ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

"Погружение миллионов украинцев в ледяной холод и лишение их тепла и покоя не приведет к победе Путина в этой войне, а лишь укрепит нашу решимость поддерживать Украину. Именно поэтому я твердо убежден, что Великобритания сделает все возможное, чтобы Украина могла защитить себя от шквала атак России и систематических ударов по критически важной национальной инфраструктуре", - заявил Бернем.

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Помощь Украине от Великобритании: важные новости

Напомним, ранее сообщалось о том, что Великобритания предоставит Украине пакет помощи в размере 240 млн фунтов. В этот пакет должны были войти более 1 тысячи дополнительных ракет малой дальности для систем противовоздушной обороны и более десятка радаров ПВО. Сообщалось, что речь идет о ракетах, которые уже доказали свою эффективность в противодействии реактивным "Шахедам".

Также ранее Великобритания стала первой страной в мире, введшей санкции против десяти крупнейших нефтяных компаний России. Новый пакет ограничений коснется, в частности, судов теневого флота, крупных угольных компаний и флагманского арктического нефтегазового проекта "Роснефти".

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