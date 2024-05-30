Украинцы могут использовать датское вооружение за пределами своей территории, заявила премьер страны.

Дания не против, чтобы Украина наносила удары по территории России истребителями F-16, которые будет поставлять страна.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает TV 2 Nyheder. Она заявила, что украинцы могут использовать датское вооружение за пределами своей территории.

"Украина может использовать то, что мы пожертвовали, в том числе и за ее границами, то есть по целям в России, если это соответствует международному праву", - заявила Фредериксен. Видео дня

Перед рабочей встречей по вопросам обороны Украины в Праге Метте Фредериксен отметила, что партнеры Украины должны приложить больше усилий для укрепления системы украинской противовоздушной обороны.

"Я приветствую решение Германии предоставить систему Patriot. Больше стран должны сделать так же... Европа должна поставить в Украину больше систем и ракет", - сказала Фредериксен.

Помощь от Дании - что известно

Копенгаген поддерживает нашу страну с начала полномасштабного вторжения. Сейчас украинская армия ожидает 19 истребителей F-16, которые Дания пообещала передать Воздушным силам.

В конце апреля в Министерстве обороны сообщали, что Дания предоставила нам уже 17 пакетов военной помощи на сумму более 4 миллиардов евро. Ранее президент Владимир Зеленский и премьер Метте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами.

Кроме того, Дания стала одной из первых стран, которые решили закупить технику и вооружение для Вооруженных сил Украины у украинских производителей. На это они должны выделить 200 миллионов датских крон (около 27 миллионов евро).

16 мая Дания объявила о предоставлении Украине очередного пакета поддержки на сумму 750 миллионов евро. Он усилит их противовоздушную оборону и артиллерию.

Вас также могут заинтересовать новости: