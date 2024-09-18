Оккупанты нанесли ракетный удар по судну, которое перевозило зерно в Египет. Обозреватель Том Шарп объяснил, почему это могло произойти.

Россия с помощью бомбардировщика Ту-22М3 нанесла ракетный удар по судну MV Aya, который перевозил 26 550 тонн пшеницы в Египет в западной части Черного моря, пишет обозреватель Том Шарп в своей колонке для издания The Telegraph. Экипаж не пострадал, корабль достиг порта Констанца для оценки ущерба, уточнили позже в ВМС ВСУ.

Шарп отметил, что в это же время оккупанты наблюдали за американскими подлодками на другом конце планеты — это и могло стать причиной такой агрессии.

Эксперт также заявил, что РФ нуждается в противолодочных самолетах (ПЛС) для операций в тихоокеанском и северном флотах, чтобы противостоять ядерным подлодкам США и НАТО, но в Черном море таких самолетов нет.

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Это, по его словам, важно, потому что противолодочные самолеты оснащены радарами для отслеживания кораблей. Российские корабли сейчас держатся у восточной части Черного моря, и самолеты остаются единственным способом отслеживать корабли в западной части Черного моря. Чтобы помешать вывозу украинского зерна, Россия должна найти и зафиксировать судна, говорится в материале.

Отсутствие ПЛС для отслеживания судов в Черном море, вероятно, и привело к тому, что оккупанты использовали спутниковые снимки или данные автоматической идентификационной системы (AIS) для определения местоположения судна.

"Однако это совсем не точное решение. На другой день это могло привести к удару по кораблю в румынских территориальных водах, что могло бы спровоцировать ответ НАТО по статье 5. Тем не менее Россия отчаянно хочет что-то сделать с украинским экспортом зерна — возможно, дата была важна — и она пошли на риск", - заявил Шарп.

Он напомнил, что в это же время наблюдалось движение американских подводных лодок в Беринговом проливе (на расстоянии около 5-8 тысяч километров), и добавил, что это напрямую могло повлиять на российские воздушно-морские "движения" в Черном море.

Военный потенциал оккупантов

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Россия начала серийно производить свой первый тяжелый морской дрон. По их информации, он умеет действовать без контроля со стороны оператора, на основе управления с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, генерал ВВС США поделился мнением, что российская армия больше и сильнее, чем была до 24 февраля 2022 года. И это несмотря на невероятный уровень потерь.

"Россия будет чем-то, с чем нам придется иметь дело в течение длительного времени, независимо от того, чем это дело закончится", - добавил Хекер.

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