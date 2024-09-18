Сейчас армия Путина вторая по численности в мире после китайской.

Российская армия сейчас больше и сильнее, чем была до вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Россия становится больше, и они становятся лучше, чем были раньше. ... Они фактически больше, чем они были, когда [вторжение] началось", - сказал командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер, которого цитирует "Голос Америки".

Он добавил, что эти улучшения происходят несмотря на огромные потери врага в Украине. Министр обороны США Ллойд Остин подсчитал, что с 2022 года было убито или ранено более 350 тысяч оккупантов.

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"Уровень потерь, которые они несут, невероятный", - сказал пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

При этом правитель РФ Владимир Путин приказал увеличить российскую армию на 180 000 военнослужащих с общей численностью 1,5 миллиона солдат. Что сделало его армию второй по численности в мире после китайской.

"Россия будет чем-то, с чем нам придется иметь дело в течение длительного времени, независимо от того, чем это дело закончится", - добавил Хекер.

Старший научный сотрудник Института Кеннана Уильям Померанц считает, что этот шаг свидетельствует о том, что Кремль проигрывает войну - его войско не имеет достаточно ресурсов.

По словам генерала, ВСУ также сбили уже более 100 российских самолетов, что гораздо меньше, чем потеряла украинская армия. При этом Силы обороны обратились к недорогим решениям, чтобы получить хоть какое-то преимущество в небе.

Война в Украине - последние новости

Президент Владимир Зеленский отметил, что наша страна ознакомит союзников с планом победы в войне на следующей неделе - он готов уже на 90%.

Как писал Bloomberg, что некоторые союзники Украины уже начали обсуждать, как может завершиться война.

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