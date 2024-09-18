Продолжается война в Украине, и РФ начала серийное производство своего первого тяжелого морского дрона, который получил название "Визир".
Об этом сообщают российские СМИ. Длина дрона составляет 7 м, а ширина - 2,5 м. "Визир" может развивать скорость до 45 км/ч, а его дальность действия достигает 270 миль (около 500 км).
Дрон якобы может действовать без контроля со стороны оператора - то есть только с привлечением искусственного интеллекта и специальной программы. "Визир" можно использовать для разведки и доставки грузов. Также сообщается, что дрон может получить управляемое оружие.
"Мы имеем значительное скоростное преимущество перед иностранными аналогами. Также есть возможность работы со стрелковым оружием на базе электростабилизированной платформы", - утверждает управляющий директор холдинга KMZ (разработчик дрона) Михаил Даниленко. Он также уверял, что компания якобы может изготавливать в год "много сотен" таких беспилотников.
Новые морские дроны - что известно
Есть основания полагать, что РФ существенно отстает от Украины в разработке беспилотных катеров, поскольку украинцы не только активно улучшают хорошо известные дроны Sea Baby и MAGURA V5, но и создают принципиально новые образцы. Так, в этом году был представлен транспортный беспилотник Stalker.
До недавнего времени российские разработки в этом направлении выглядели довольно архаично, из-за чего их даже сравнивали с аналогичными изделиями йеменских хуситов. Один из таких катеров получил название "Мурена-300С". Масса его боевой части составляет 500 кг.