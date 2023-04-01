В следующем году Йенс Столтенберг закончит свою и без того затянувшуюся каденцию.

Следующим генсеком НАТО вместо Йенса Столтенберга может стать действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом осведомленный источник рассказал британскому изданию The Sun.

Отмечается, что срок полномочий фон дер Ляйен на посту президента Европейской комиссии истекает в следующем году, но ряд стран-членов НАТО уже предложили ей уйти в отставку досрочно, чтобы возглавить альянс в октябре этого года.

При этом другие источники утверждают, что Великобритания, скорее всего, будет категорически против кандидатуры фон дер Ляйен, поскольку она плохо себя проявила на посту министра обороны Германии.

Видео дня

Также известно, что британский министр обороны Бен Уоллес тоже претендует на пост генсека НАТО. Он может стать первым за 20 лет британцем во главе этой организации.

Нынешний генсек Йенс Столтенберг должен уйти в отставку в этом году. Формальных выборов генсека в НАТО нет. Представители 30 стран-членов альянса просто назначают нового лидера по договоренности на основе консенсуса.

Новый генсек НАТО – кандидаты

Срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга должен был истечь в сентябре 2022 года. Однако из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину страны-участницы Альянса договорились отложить смену руководства как минимум на год.

Ранее СМИ уже называли несколько кандидатур, которые потенциально могут возглавить НАТО. Примечательно, что все они настроены очень проукраински.

В частности среди таких кандидатов называли экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, имеющую украинское происхождение министра финансов Канады Христю Фриланд, премьера Эстонии Кайю Каллас, премьера Финляндии Санну Марин и других.

Вас также могут заинтересовать новости: