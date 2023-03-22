Столтенберг рассказал, что члены НАТО пытались отговорить Россию от нападения на Украину в прошлом году, используя "все дипломатические и политические каналы".

Содержательный диалог между НАТО и Россией невозможен, когда она оказывает агрессию против Украины.

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на презентации отчета НАТО за 2022 год, передает Голос Америки. Он отметил, что страны-члены альянса "много лет работали над содержательным диалогом с Россией", но "Россия отошла от этой цели".

Столтенберг рассказал, что члены НАТО пытались отговорить РФ от нападения на Украину в прошлом году, используя "все дипломатические и политические каналы". "Мы использовали все усилия, чтобы попытаться предотвратить вторжение в Украину, - сказал он. - Но после вторжения это (диалог) потерял смысл. Мы не можем вести никакого содержательного диалога со страной, которая несет ответственность за незаконную агрессию против соседней Украины".

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Генсек подчеркнул, что даже если бы война в Украине закончилась завтра, ситуация с безопасностью в Европе все равно изменилась уже на долгую перспективу.

По словам Столтенберга, Путин "хочет другой Европы ... стремится контролировать своих соседей", поэтому даже в случае окончания войны в Украине страны-члены альянса должны заботиться о безопасности, наращивать производство боеприпасов, усиливать защиту критически важной инфраструктуры, включая подводные кабели и трубопроводы.

Он отметил, что с момента нападения РФ на Украину члены НАТО оказали Киеву беспрецедентную поддержку, выделив более $120 млрд военной, гуманитарной и финансовой помощи в прошлом году.

"Хотя Соединенные Штаты являются крупнейшим донором, но Европа и Канада оказали более половины общей помощи", - уточнил он. При этом Столтенберг добавил, что европейские страны приняли почти 5 млн украинских беженцев.

Столтенберг повторил, что "Путин совершил большую стратегическую ошибку, когда напал на Украину".

"Он недооценил стальное сопротивление украинского народа", - сказал глава НАТО, добавив, что еще одним просчетом Путина, стал неучет "беспрецедентной поддержки Украины" со стороны альянса.

"Вторжение, которое совершил Путин, было шоком, но не стало неожиданностью", – сказал Столтенберг.

"Когда российские танки вошли в Украину, мы были начеку, – сказал он. - За несколько часов наши оборонительные планы вступили в силу, от Балтийского до Черного морей. Под командование НАТО было передано 40 тыс. военных, обеспечено присутствие в воздухе и на море, а количество боевых групп НАТО возросло с четырех до восьми".

Сотрудничество Россия-НАТО

Пакт Россия-НАТО о ненаращении никаких дополнительных постоянных сил НАТО в Восточной Европе был подписан в 1997 году. Однако, как заявили некоторые страны-члены НАТО, своим нападением на Украину власти РФ перечеркнули действие этого договора.

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