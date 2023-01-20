Санна Марин обладает безупречной репутацией и занимает жесткую антироссийскую позицию.

В Европейском парламенте серьезно обсуждают возможность назначения новым главой Еврокомиссии (правительства ЕС) нынешнего премьер-министра Финляндии Санны Марин. Об этом пишет финское издание Maaseudun Tulevaisuus.

Отмечается, что действующая глава правительства Финляндии обладает репутацией честного политика, незапятнанной никакими подозрительными делами. Санна Марин выглядит подходящим кандидатом на пост главы общеевропейского правительства особенно на фоне недавних коррупционных скандалов вокруг структур Еврокомиссии.

По словам источников, депутатам Европарламента импонируют либеральные взгляды финского премьера и ее жесткая позиция в отношении России. Как ожидается, это обеспечит ей поддержку со стороны большинства фракций и групп влияния.

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"В парламенте и Брюсселе в целом Марин считается исключительной политической суперзвездой, не затронутой скандалами, а также популярной за пределами страны, особенно из-за ее заявлений об Украине", — заявил неназванный собеседник издания, близкий к Еврокомиссии.

В то же время сама Санна Марин пока не комментировала слухи о возможной карьере в Брюсселе, и пока не ясно, захочет ли она пожертвовать ради этого карьерой внутри Финляндии.

Кто такая Санна Марин

В 2019 году Кабинет министро Финляндии возглавила Санна Марин. Тогда ей было 34 года, что сделало ее самой молодой главой правительства в мире на тот момент.

Из-за молодого возраста, привлекательной внешности и активного образа жизни Марин неоднократно подвергалась нападкам со стороны недоброжелателей, но всякий раз без видимого ущерба для ее репутации.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Марин заняла жесткую антироссийскую позицию и взяла курс на вхождение Финляндии в НАТО. Параллельно начались поставки финского оружия в Украину.

В мае 2022 года Санна Марин лично посетила Ирпень и Бучу, после чего ее риторика в отношении России стала еще жестче.

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