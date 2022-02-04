С 2014 года должность генсека занимает бывший премьер Норвегии Йенс Столтенберг.

Немецкое агентство DPA озвучило пятерых кандидатов на пост генсека НАТО после того, как появилась информация об уходе Йенса Столтенберга из руководящей должности.

Об этом говорится в Twitter DPA.

На пост генерального секретаря НАТО претендуют: экс-премьер Британии Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, глава эстонского правительства Кая Каллас, бывший верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Федерика Могерини и президент Румынии Клаус Йоханнис.

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Они были представлены как потенциальные кандидаты, информирует агентство.

С 2014 года должность генсека занимает бывший премьер Норвегии Йенс Столтенберг.

Накануне стало известно, что Столтенберг планирует покинуть пост. Ближайшие шесть лет он будет возглавлять Нацбанк страны.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг окончил экономический факультет Университета Осло в 1987 году. Возглавляет НАТО с 2014 года.

До этого у него была долгая карьера в норвежской политике, в том числе в качестве партийного лидера Лейбористской партии, премьер-министра, министра финансов и министра бизнеса и энергетики.

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