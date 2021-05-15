DarkSide использовала для кибератаки на трубопровод программы-вымогатели.

Российская хакерская группа DarkSide, которую ФБР обвинило в атаке на один из крупнейших трубопроводов США Colonial Pipeline, заявила, что закрывается из-за "давления" со стороны Соединенных Штатов.

Об этом пишет NYT со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо киберспециалистов.

Читайте такжеДвое россиян признали себя виновными в хакерских атаках на СШАВ своем сообщении DarkSide отметила, что потеряла доступ к публичной части своей онлайн-системы, в частности блога и платежного сервера, а также средств, которые были переведены на неизвестный счет.

При этом аналитики в комментарии The Wall Street Journal заметили, что заявление DarkSide может быть уловкой, позволяющей ее участникам перегруппироваться и отвлечь внимание из-за нанесенной атаки.

Что произошло

Из-за кибератаки на трубопровод Вашингтон был вынужден объявить чрезвычайное положение, предусматривающее, в частности, возобновление транспортировки топлива путем привлечения кораблей.

Трубопровод Colonial Pipeline обеспечивает транспортировку 2,5 миллиона баррелей топлива ежедневно, что составляет 45% от всех поставок дизеля, бензина и авиакеросина на восточном побережье.

В масштабной кибератаке Вашингтон обвинил российскую группу DarkSide, которая использовала для этого программы-вымогатели.

Эксперты утверждают, что из-за этого случая цены на топливо, вероятно, вырастут на 2-3%, но последствия будут хуже, если процесс восстановления займет больше времени.

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Автор: Яна Ставская