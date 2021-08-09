В Милане нашли конверт с тремя пистолетными пулями и письмом с угрозами. В адресатах был указан Папа Римский Франциск.
О странном конверте пишет местная газета Corriere della Sera.
Сообщается, что конверт нашли сотрудники почты в сортировочном центре отделения Пескьера-Борромео
Внутри конверта были три патрона типа Флобера калибром девять миллиметров.
Читайте такжеПосле воскресной проповеди Папу Римского госпитализировали: его готовят к операцииКроме того, в конверте находилось письмо с угрозами и информацией о финансовых операциях в Ватикане, написано оно было от руки трудночитаемым почерком. Сейчас его изучают правоохранители.
По факту инцидента возбудили расследование, которое возглавляет дежурный прокурор Милана.
Как известно, в Ватикане начался беспрецедентный процесс по делу о финансовых махинациях с покупкой элитной зарубежной недвижимости на средства ватиканского бюджета. Ущерб, по разным оценкам, от 73 до 166 миллионов евро.
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