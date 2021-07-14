Стало известно, как себя чувствует понтифик.

Папа Римский Франциск выписался из больницы после операции на кишечнике. Понтифик покинул больницу в Риме утром 14 июля на автомобиле.

Об этом передает агентство Associated Press со ссылкой на очевидцев.

Известно, что 84-летнего Папу прооперировали 10 дней назад.

При этом несколько дней назад Франциск прочитал еженедельную молитву с балкона в римской больнице. Тогда он впервые появился на публике после хирургического вмешательства. Молитва стала первой, которую он прочитал не из окна, выходящего на площадь Святого Петра.

Папа Римский: какую операцию провели понтифику

Читайте такжеПосле воскресной проповеди Папу Римского госпитализировали: его готовят к операцииРанее сообщалось, что Папа Римский успешно перенес операцию.

Врачи удалили часть толстой кишки, суженной из-за воспаления.

В Ватикане сообщили, что Папа Римский чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц