Папа Римский Франциск выписался из больницы после операции на кишечнике. Понтифик покинул больницу в Риме утром 14 июля на автомобиле.
Об этом передает агентство Associated Press со ссылкой на очевидцев.
Известно, что 84-летнего Папу прооперировали 10 дней назад.
При этом несколько дней назад Франциск прочитал еженедельную молитву с балкона в римской больнице. Тогда он впервые появился на публике после хирургического вмешательства. Молитва стала первой, которую он прочитал не из окна, выходящего на площадь Святого Петра.
Папа Римский: какую операцию провели понтифику
Читайте такжеПосле воскресной проповеди Папу Римского госпитализировали: его готовят к операцииРанее сообщалось, что Папа Римский успешно перенес операцию.
Врачи удалили часть толстой кишки, суженной из-за воспаления.
В Ватикане сообщили, что Папа Римский чувствует себя хорошо и идет на поправку.
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