Ближайший союзник Путина считает, что "мир снова оказался на краю пропасти".

Опасения по поводу начала Третьей мировой войны являются справедливыми. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, информирует Newsweek.

По данным издания, руководство республики, поддерживающей Россию, укрепило планы быть "насколько возможно" готовыми к предстоящей конфронтации.

"Мир снова оказался на краю пропасти. Мы должны быть максимально готовы к нейтрализации рисков и угроз. Есть основания для беспокойства "относительно Третьей мировой войны", - заявил Лукашенко во вторник.

СМИ напоминает, что Беларусь не направила войска для борьбы России в Украине, и выступает за прекращение огня, хотя регулярно придерживается линии Кремля по геополитике - в частности, проводит совместные с Москвой военные учения, а учения с наемниками ЧВК "Вагнера" дали результаты, сказал Лукашенко.

Он добавил, что разведка Минска "держит руку на пульсе", утверждая, что около 32 тыс. военных из стран-членов НАТО дислоцировано "в непосредственной близости от Беларуси и России".

"Нынешний этап цивилизационного противостояния между Востоком и Западом хотел бы охарактеризовать так: маски полностью сброшены. Мы должны признать, насколько серьезна ситуация", - заявил Лукашенко.

По его словам, два новых дивизиона зенитных систем С-400 сейчас находятся на вооружении вооруженных сил страны, еще два дивизиона оснащены ракетными комплексами "Искандер-М".

Беларусь и война в Украине - последние новости

В январе белорусские военные отбыли в РФ изучать опыт войны против Украины. В ходе занятий "акцент будет сделан на опыт, приобретенный вооруженными силами РФ во время проведения специальной военной операции".

После обучения военные как инструкторы будут передавать полученный опыт подразделениям ВС страны.

Также УНИАН сообщал, что аналитики Института изучения войны раскрыли "секретную" работу "вагнеровцев" в Беларуси.

Неустановленное количество наемников ЧВК продолжает работать с личным составом отрядов специального назначения МВД Беларуси "Торнадо", "Шторм" и "Тайфун".

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