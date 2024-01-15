После обучения они как инструкторы будут передавать полученный опыт подразделениям ВС страны.

Белорусские военнослужащие пройдут учения на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны республики и публикует соответствующее видео.

Отмечается, что в ходе занятий "акцент будет сделан на опыт, приобретенный вооруженными силами России во время проведения специальной военной операции".

"После завершения обучения белорусские военные как инструкторы по самым сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям вооруженных сил Республики Беларусь", - добавили в оборонном ведомстве этой страны.

Беларусь в войне РФ против Украины - последние новости

Депортированные украинские дети в Беларуси проходят "тренинги" с военными. Так, 35 детей из города Антрацит на востоке Украины, которое Россия оккупировала с 2014 года, были отправлены в Могилев, где их учили "как вести себя в экстремальных ситуациях" во время учений с белорусскими военными.

Также УНИАН сообщал, что аналитики Института изучения войны раскрыли "секретную" работу "вагнеровцев" в Беларуси. Отмечается, что неустановленное количество наемников ЧВК продолжает работать с личным составом отрядов специального назначения МВД Беларуси "Торнадо", "Шторм" и "Тайфун".

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