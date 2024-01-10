Эксперты указали, что Россия продолжает отправлять в Беларусь миллионы боеприпасов.

Российская Федерация усиливает свое военное присутствие в Беларуси. Представители ЧВК "Вагнер" в декабре 2023 продолжали обучать беларуский спецназ и военных.

В отчете аналитиков Института изучения войны указано, что независимая беларуская мониторинговая группа Hajun Project 1 января сообщила, что неустановленное число "вагнеровцев" продолжает работать с личным составом отрядов специального назначения МВД Беларуси "Торнадо", "Шторм" и "Тайфун".

Кроме того, российские боевики работают с личным составом 51-й артиллерийской бригады Беларуси и с курсантами на месячных и трехнедельных курсах на факультете внутренних войск Беларуской военной академии.

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Проанализировав спутниковые снимки, эксперты пришли к выводу, что в ноябре и декабре 2023 года количество военной техники в лагере "Вагнера" в населенных пунктах Цель и Осиповичи уменьшилось на 30%. Предполагается, что российские наемники могли вывезти технику в Россию или передать армии РФ.

Кроме того, в декабре 2023 года Москва доставила в Беларусь около 5 миллионов боеприпасов. Беларуское сообщество железнодорожников заявило 8 января, что поезд с боеприпасами выехал из Барнаула 10 декабря и прибыл в Голинец 22 декабря.

"Вагнеровцы" в Беларуси - последние новости

В ноябре 2023 года на военном аэродроме Беларуси появился борт ЧВК "Вагнер". Речь идет о самолете "Абаканейр", что вызвало подзрение у аналитиков.

Ранее в Беларусь прилетали два борта "Вагнера". Один из самолетов - это борт ликвидированного главаря ЧВК Пригожина.

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