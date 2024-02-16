По его словам, задержана группа диверсантов, в состав которой также входили беларусы.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на границе с Украиной якобы состоялась контртеррористическая операция с задержанием нескольких "диверсантов".

"То, о чем мне доложили утром: только сегодня задержали нескольких диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для осуществления диверсий, прежде всего на территории России и Беларуси", - заявил диктатор.

Он также заявил, что контртеррористическую операцию уже завершили, а граждане ее "даже не заметили". Более того, среди якобы задержанных "диверсантов" были беларусы.

Видео дня

"Задержаны были все диверсанты, а среди них беларусы. И это практически 2-3 раза в неделю. Можем ли мы успокоиться? Не можем!" - отметил Лукашенко.

Также диктатор заявил, что Запад якобы хочет поделить Беларусь после поражения России. По версии Лукашенко, Беларуси "прирежут что-то из Смоленской, Брянской областей, может, Псковской", а западную часть республики отберет Польша.

"Кто из вас может с этим согласиться? Я ни в коем случае. Мы будем бороться до последнего за наши земли. Тем более мы же никому проблем не создаем, никому ничего не должны", - заявил диктатор.

Последние новости из Беларуси

Британская разведка выяснила, чем заняты "вагнеровцы" у Лукашенко. По ее данным, наемникам ЧВК "Вагнер" живется в Беларуси, как собакам на привязи: Лукашенко вряд ли привлечет их в состав силовых структур, но будет вынужден держать у себя из-за Путина.

Также УНИАН сообщал, что в январе Китай доставил в Беларусь груз военного назначения.

Вас также могут заинтересовать новости: