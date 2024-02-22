По мнению аналитика, Кремль планирует не широкомасштабную войну, а ограниченную гибридную агрессию, которая уничтожит авторитет НАТО.

Прогнозы о начале вооруженного конфликта между РФ и НАТО через 6-10 лет являются чересчур оптимистичными. Все может начаться раньше, просто это не будет полномасштабная война, как в Украине. Такое мнение в интервью УНИАН высказал директор берлинского центра European Resilience Initiative Center Сергей Сумленный.

Он отметил, что Кремль прекрасно осознает невозможность полной победы над блоком НАТО в обычной войне. Но с другой стороны Москва также видит неготовность НАТО воевать с РФ до полной победы. По мнению Сумленного, при таких условиях России и не нужна военная победа над Альянсом.

"Надо лишь продемонстрировать его (НАТО) неспособность защитить своих членов. Для этого достаточно спровоцировать столкновение, в котором НАТО выберет внутриполитические дискуссии, а не военный отпор. Идеальная возможность будет, когда главный игрок НАТО нейтрализован. Для этого россияне ждут избрания Дональда Трампа", – говорит аналитик.

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Сумленный также приводит возможный сценарий такого конфликта между Россией и НАТО.

"Россия осуществляет политическое давление на страны Балтии или Польшу. Параллельно сигнализирует: "Мы не хотим нападать, мы стремимся лишь защитить интересы". После того, как интересы "не уважают", делают "ограниченный удар". Заявляют: "Мы только заходим в Вильнюс, и нам больше ничего не надо. Вы же не хотите из-за этого начинать Третью мировую?". Сочетание шантажа, угроз, лжи, распространения ощущения, что угроза не касается больших стран, только маленьких, которые сами виноваты", – объясняет он.

По мнению Сумленного, если НАТО останется в стороне при таком развитии событий, то во многих странах встанет вопрос, зачем им оставаться в составе Альянса. Он отметил, что этот сценарий не является прогнозом, это российское видение, как все может выглядеть.

"Это - российские мечты. Я не могу сказать, что они небезосновательны. Сейчас не знаю, а три года назад ни за какой "Вильнюс" Шольц не воевал бы", – отмечает аналитик.

Эксперты прогнозируют нападение РФ на страны НАТО

Как писал УНИАН, в ноябре авторитетный аналитический центр "Немецкое общество внешней политики" смоделировал сценарий российской агрессии против стран НАТО. Моделирование основано на гипотетической отправной точке, где горячая фаза войны в Украине завершилась либо поражением Украины, либо переходом в замороженный конфликт.

По мнению аналитиков, если Россия не потерпит военного поражения в Украине и не начнет внутреннюю политическую трансформацию, то уже через 6-10 лет она полностью восстановится от полученных в Украине потерь. Более того, учитывая процессы, происходящие в России, она способна в таком случае увеличить свой военный потенциал до того уровня, который позволит ей начать полномасштабную войну против НАТО.

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