Россия до сих пор не понесла критического ущерба. Если она одержит победу сейчас, ей понадобится немного времени, чтобы полностью восстановиться.

Если Россия не потерпит военного поражения в Украине и не начнет внутреннюю политическую трансформацию, уже через 6-10 лет она полностью восстановится от понесенных в Украине потерь. Более того, учитывая процессы, происходящие в России, она способна в таком случае увеличить свой военный потенциал до того уровня, который позволит ей начать полномасштабную войну против НАТО.

Таков прогноз авторитетного аналитического центра "Немецкое общество внешней политики" (DGAP). Моделирование основано на гипотетической отправной точке, где горячая фаза войны в Украине завершилась либо поражением Украины, либо переходом в замороженный конфликт.

Аналитики отмечают, что при условии, если Россия не будет разгромлена на поле боя и политический режим не изменится, Кремль направит все ресурсы государства на скорейшее восстановление армии и наращивание ее потенциала.

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Исследователи отмечают, что значительные потери понесли только сухопутные силы, которые относительно легко восстановить ввиду нечувствительности российского общества к военным потерям. Исходя из расчета, что Россия способна за год пополнять армию 280 тысячами новобранцев, за 10 лет Кремль вполне способен поставить "под ружье" 2,8 млн человек. И в армии будет много ветеранов с реальным боевым опытом.

Эксперты считают, что Россия способна обеспечить это войско всем необходимым, ведь сложные критические технологии россияне импортируют даже несмотря на санкции, а примитивные вещи, нужные в большом количестве, они способны изготовить и сами. Как раз сейчас в России набирает обороты перевод экономики на военные рельсы. Все это будет происходить на фоне усиления военной пропаганды и репрессий. То есть внутренних факторов, которые смогут остановить милитаризацию, не будет.

Аналитики отмечают, что НАТО должно опережать Россию в подготовке собственной обороны по крайней мере на год. В противном случае Кремль может соблазниться реальной или мнимой слабостью альянса.

"Россия устанавливает период времени из-за сочетания длительной мотивации и растущего военного потенциала. Окно для возможной российской атаки открывается, как только у России возникает впечатление, что атака, например, в Прибалтике, может быть успешной", – говорится в отчете.

Глобальная угроза миру от России

Как писал УНИАН, накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что через 15-20 лет Запад будет иметь дело с полноценным альянсом "Китай-Иран-Россия", если не изменит собственные подходы и не начнет на полную мощность противодействовать российской агрессии.

Но есть угрозы и значительно ближе тех, что ожидают Европу через полтора или два десятилетия. По мнению Данилова, уже после мартовских "выборов" Путина Кремль окончательно зацементирует свою власть и не будет оглядываться на общественное мнение. Это будет означать, что в России запустят тотальную мобилизацию, чтобы иметь больше ресурсов для уничтожения Украины.

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