Самих россиян Умаров, якобы, называл "навязанной диаспорой".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил министром информации и общественного развития Аскара Умарова, известного в российских СМИ своей нелюбовью к РФ.

Указ о назначении новых членов правительства Токаев подписал во вторник, 11 января. Полный список обнародован на сайте президента.

Пропагандистские российские СМИ пишут, что у Умарова – антироссийские взгляды, он неоднократно жестко высказывался в отношении россиян в стране, переселенных во времена СССР.

Российские пропагандистки приписывают Умарову критику празднования "непонятного" 9 мая и обвиняют его в сотрудничестве с общественным активистом, который организовывал "языковые патрули" против навязывания русского языка в Казахстане.

Читайте также"Я оказался в бегах": писатель Шендерович рассказал о своем переезде из РФ"Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный День Победы, вы почтите молитвой несчастных дедов, которые не вернулись с чужой войны. Кого победили, что победили?"- пишут СМИ, якобы цитируя политика.

Самих россиян Умаров, якобы, называл "навязанной диаспорой".

Идеолог "Русской весны", российский неонацист Егор Холмогоров назвал назначение Умарова "целой серией демонстративных плевков в адрес России и россиян". Он утверждает, что Умаров якобы хочет "аннексировать российские земли".

Протесты в Казахстане - что известно

Массовые акции протеста, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ, начались в Казахстане 2 января. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов.

Также Токаев объявил, что будет действовать жестко и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего он объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан развернули коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно.

С начала акций было задержано почти 8 тысяч лиц.