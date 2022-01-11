Им стал бывший вице-премьер и глава министерства финансов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового премьер-министра республики.

Документ опубликован на сайте Акорды, резиденции президента Казахстана.

"Назначить Смаилова Алихана Асхановича Премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в указе.

Как сообщает государственный телеканал "Хабар 24", кандидатуру Смаилова предложил Токаев, парламент поддержал.

После отставки правительства 5 января Смаилов исполнял обязанности его главы.

В течение последних 15 лет Смаилов занимал высокие должности в МИД Казахстана, министерстве финансов, государственном агентстве статистики.

В течение последних лет был помощником президента страны, вице-премьером и министром финансов.

Протесты в Казахстане - что известно

Массовые акции протеста, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ, начались в Казахстане 2 января. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов.

Также Токаев объявил, что будет действовать жестко и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего он объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан развернули коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно.

С начала акций было задержано почти 8 тысяч лиц.

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