В движении отметили, что приглашение обращено "ко всем странам", и талибы "ценят помощь любого государства в такой критичный момент в истории Афганистана".

Представитель катарского политического офиса террористического движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин пригласил иностранные государства участвовать в восстановлении Афганистана и разработке его природных ресурсов.

По его словам, это приглашение относится ко всем странам.

Читайте такжеЭвакуацию в аэропорту Кабула ожидают 6 тысяч человек - Госдеп США

"Мы только что вышли из этапа войны и разрушений и вошли в новую фазу, когда народу Афганистана необходима помощь других стран. Им нужно помочь нам со здравоохранением, инфраструктурой, образованием и другими секторами. Они могут прийти и разрабатывать наши природные ископаемые", - сказал Мохаммад Сохаил Шахин, передает kommersant со ссылкой на Ariana News.

Он отметил, что приглашение движения обращено "ко всем странам", и талибы "ценят помощь любого государства в такой критичный момент в истории Афганистана".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая