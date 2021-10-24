Другого выхода у жителей Афганистана нет - они рискуют умереть холодной смертью зимой.

Правительство талибов инициировало программу борьбы с голодом в захваченном ими Афганистане и предложило тысячам людей работать за пшеницу.

Об этом сообщает NDTV.

"Это важный шаг в борьбе с безработицей", - заявил 24 октября официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

По его словам, программа "Продовольствие в обмен на работу" будет действовать в крупных городах страна - только в Кабуле планируют задействовать 40 тыс. человек, которым придется "много работать".

В рамках двухмесячной программы в Кабуле планируют распределить 11,6 тыс. тонн пшеницы, еще 55 тыс. тонн направлено в остальные регионы страны.

В Кабуле рабочих привлекут к физическому тружу - рытью водных каналов и террас для сбора снега на холмах для борьбы с засухой.

После захвата страны талибами население Афганистана уже столкнулось с обнищанием, засухой, отключением электричества и крахом экономической системы, а теперь жителей страны, вероятно, ждет и суровая зима. Предполагается, что оплата зерном хотя бы позволит им пережить холода.

Захват власти в Афганистане - что известно

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.

19 августа "Талибан" провозгласил новое государство на подконтрольной территории – Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках ислама". Однако приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны.

Автор: Станислав Кожемякин