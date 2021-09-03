Деньги можно будет использовать на жилье, питание, предметы первой необходимости и обучение детей в школе.

Эвакуированные в США беженцы из Афганистана получат разовую помощь в размере до 2 275 долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Администрация Джо Байдена и более 200 различных частных организаций работают над системой адаптации десятков тысяч афганцев, многие из которых покинули Кабул, не имея ничего, кроме одежды, надетой на себе.

Государственный департамент планирует потратить до 2 275 долларов на каждого эвакуированного. Деньги можно будет использовать на жилье, питание, предметы первой необходимости и обучение детей в школе.

Сейчас 50 000 афганцев получили разрешение быть на территории США без надлежащих виз. Эвакуированных проходят по программе, согласно которой у них есть год для подачи заявления на получение постоянной визы. Другие афганцы, в том числе те, которые работали непосредственно на правительство США, попадают в отдельные иммиграционные категории.

В то же время уже 370 граждан Афганистана, прибывших эвакуационными рейсами в Украину, попросили здесь убежища.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова