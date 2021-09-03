15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана.

Уже 370 граждан Афганистана, прибывших эвакуационными рейсами, попросили убежища в Украине.

Об этом Радио Свобода сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

"Сейчас в территориальные органы ГМС обратились 370 граждан Афганистана, которые прибыли эвакуационными рейсами, с заявлением о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите", – говорится в сообщении.

Согласно закону, они имеют право на проживание у родственников, в отеле, аренду жилого помещения или пользование жильем, предоставленным в пункте временного размещения беженцев.

Читайте такжеАфганистан оказался на грани гуманитарной катастрофы, - ООНРанее сообщалось, что украинские спецназовцы успешно провели в захваченном талибами Кабуле спасательную операцию, эвакуировав более 700 человек.

Беженцы из Афганистана в Украине

Как сообщал УНИАН, в Одессу из аэропорта "Борисполь" доставили 133 беженца из Афганистана.

Среди эвакуированных людей - 48 взрослых и 85 детей, из которых самому младшему – 7 дней. Этот ребенок родился в аэропорту Кабула, когда его мать ждала эвакуации. Старшей эвакуированной - 85 лет.

Автор: Людмила Жерновская